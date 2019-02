Controale la magazinele de bijuterii. Au fost aplicate sanctiuni in valoare de aproape 50.000 lei

Politistii au confiscat cantitatea de 690 de grame de bijuterii.

Controale si amenzi la magazinele de bijuterii. Sambata, cu ocazia cercetarilor efectuate de Biroul de Combatere a Fraudelor Vamale Suceava intr-un dosar penal inregistrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava, politistii au efectuat verificari la mai multe magazine ce au ca obiect de activitate comercializarea de bijuterii si obiecte din metale pretioase, ocazie cu care, a fost confiscata cantitatea de 690 de grame de bijuterii, precum si suma de 6.570 lei. De asemenea, au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare totala de 49.000 lei si ridicate mai multe inscrisuri necesare continuarii verificarilor si solutionarii cauzei penale aflate in lucru.

Cercetarile continua sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava in vederea stabilirii starii de fapt si tragerea la raspundere penala a persoanelor implicate in comiterea infractiunii de evaziune fiscala.