Controale la mai multe societati comerciale. Au fost aplicate amenzi in valoare totala de 45.000 lei

Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice - IPJ Suceava a organizat, sambata, o actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor ilegale privind drepturile de proprietate intelectuala si comert ilicit. In cadrul actiunii, au fost verificate 22 de societati comerciale, persoane fizice, intreprinderi individuale/familiale. Politistii au aplicat 22 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 45.000 lei si au constatat savarsirea a trei infractiuni, toate la Legea nr.84/1998 republicata privind marcile. Totodata, au fost confiscate bunuri in valoare de 800 lei, constand in articole de imbracaminte. Totodata, au fost ridicate in vederea expertizarii bunuri in valoare de 2.060 lei, constand in articole de imbracaminte si cosmetice. Sambata dimineata, in targul organizat in orasul Vicovu de Sus, politistii au identificat o femeie de 28 de ani, din municipiul Suceava si o femeie de 55 de ani, in timp ce ofereau spre comercializare produse de imbracaminte purtand marci sportive de renume, fara a detine certificate de calitate sau conformitate, existand suspiciuni ca produsele ar fi contrafacute. Produsele in valoare de 1.210 lei au fost ridicate pentru expertizare, cele doua femei fiind cercetate sub aspectul savarsirii infractiunii de "punere in circulatie de produse purtand o marca inregistrata sau identica", dosarele penale urmand sa fie solutionate procedural.