Control IGPR la Suceava, pe linie Rutiera, monitorizare si politisti adusi de prin alte judete, si ele cu accidente grave. O frectie la un picior de lemn

IGPR a trimis o echipa de control la IPJ Suceava, in speta la Biroul Rutier, sefii de la Bucuresti fiind alarmati si nemultumiti de numarul mare de accidente rutiere din judetul nostru. Cei doi reprezentanti ai IGPR si-au facut aparitia la IPJ Suceava joi, la prima ora, si au bagat lumea in sedinta, dandu-le sfaturi politistilor suceveni ce si cum sa faca sa previna accidentele si indemnand la mobilizare generala. Echipa va sta prin Suceava mai multe zile, basca, s-a luat decizia ca vineri sa fie aduse in judet echipaje suplimentare de politisti din judetele: Iasi, Botosani, Neamt si Bistrita, iar acestea sa impanzeasca drumurile din Bucovina. De vineri, 30 de echipaje de politisti rutieri vor monitoriza situatia de pe drumurile din judetul Suceava, sub coordonarea celor de la IGPR. Acum, sa imi fie cu iertare, de ce ar fi mai vigilenti sau mai cu vana politistii din judetele vecine si de ce atata monitorizare la IPJ Suceava?! Ca si cum politistii de la Suceava, in speta sefii lor (ca cineva trebuie sa raspunda, nu) ar fi de vina ca niste dementi gonesc pe sosele si la betie iau viata altora. Apoi, politistii aia care vin la Suceava, vin tot din judete unde sunt accidente rutiere cu carul! Tot controlul asta si toata parada de politisti adusi de prin alte judete este doar o frectie la picior de lemn, incercari disperate de a mima ca se face totusi ceva, in conditiile in care au fost desfiintate atatea posturi de politie, in conditiile in care dotarea lasa de dorit iar politistii sunt umiliti si nenorociti pe viata in Romania de niste smecheri si nici macar nu pot riposta cum trebuie, NU AU CADRU LEGAL. Mai marii IGPR mai bine ar face demersuri catre Ministerul de Interne si catre Parlamentari astfel incat politistului roman sa i se ofere cadrul legal de a se apara, de a se impune, de a-si folosi arma din dotare fara sa dea explicatii scrise la toata sefimea si fara a risca sa ajunga prin puscarii. Sefii numiti politic pe scaune caldute la Bucuresti ar mai trebui sa vada si de interesul celor pe care ii conduc si de interesul cetatenilor, nu doar sa faca exercitii de imagine! Cum pot sa ma simt eu, simplu cetatean, cand vad ca cel in uniforma, cel care ar trebui sa ma apere, e injurat de niste scursuri ale societatii (si exprimarea e eleganta), e lovit cu sabia in cap de interlopi, e inunghiat pe un peron de gara, e lovit cu sticla in cap si moare dupa ce a stat saptamani in coma?! Eu care nu am uniforma si nici arma de foc in dotare la ce tratament sa ma astept din partea unor astfel de indivizi?! Vreti ca politistii sa se impuna, sa faca ordine, cred ca e cazul sa le mai dati si legi sa poata face asta, ca drepturi are si orice tigan din Voitinel, care a pus mana pe piatra si a aruncat in autospeciala de politie si in mascati injurandu-i, ca asa s-a simtit el liber intr-o tara democrata. Ce ar fi fost insa daca scenariul acesta s-ar fi petrecut in SUA, de exemplu? Cate gloante pe metrul patrat ar fi fost descarcate acolo?! Domnilor de la Bucuresti ceea ce vrea sa va spuna un reporter de provincie este ca problemele din sistem nu se vor rezolva de la Suceava, Botosani, Cluj, sau din alta parte, ci de la Bucuresti, daca vrea cineva sa le rezolve, daca exista interes! Daca nu, o sa tot monitorizati prin judete o situatie sau alta, dar oameni nevinovati vor continua sa moara, sa fie raniti, sa fie umiliti, la fel ca si politisti! Si inca ceva, nu pot sa nu ma intreb: daca un sofer e prins mort de beat la volan, de ce nu i se ia permisul pe viata, de ce testarile teoretice pentru soferi nu se fac periodic, din 10 in 10 ani, de exemplu, pentru ca din proprie experienta va spun ca sunt soferi care nici macar nu cunosc regulile de circulatie in vigoare, reguli care s-au schimbat de cand au luat ei permisul de conducere, acu nu stiu cati ani in urma? Dar cat vanzoleala si controlul IGPR se deruleaza, in judet continua seria accidentelor rutiere grave. Joi dupa amiaza, la Falticeni, un barbat de 44 de ani a fost grav ranit pe trecerea de pietoni dupa ce a fost lovit de un autoturism care l-a proiectat la peste 10 metri distanta. Cum spuneam, frectie la un picior de lemn si este foarte probabil ca in prezenta a zeci de echipaje pe drumuri si a celor de la IGPR sa asistam in continuare la tragedii rutiere! Dar nu e nimic, important este ca facem controale si monitorizari, apoi rapoarte scrise,bla, bla, bla!!!