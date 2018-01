In cadrul actiuni au fost aplicate 15 sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.900 lei.

Control in Piata Centrala din municipiul Suceava. Biroul Ordine Publica si Sectia de Politie Burdujeni din cadrul Politiei Municipiului Suceava au organizat, miercuri, o actiune in zona Pietei Centrale din municipiu si in proximitatea acesteia pe linia prevenirii si combaterii actelor de comert stradal neautorizat si asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica. In cadrul actiunii au fost verificate 58 societati comerciale, au fost legitimate 71 de persoane si controlate 12 bagaje. In acest context, s-au aplicat 15 sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.900 lei.