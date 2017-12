Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si marturie mincinoasa, ce va fi solutionat procedural.

Control la o societate de prelucrare a lemnului din Poiana Stampei. Politistii din cadrul Sectiei 15 Politie Rurala Vatra Dornei, in cooperare cu specialisti ai Garzii Forestiere Suceava si ai Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, au efectuat un control la o societate comerciala din comuna Poiana Stampei, administrata de un localnic de 57 de ani, cu obiect de activitate prelucrarea si debitarea materialului lemnos. In urma controlului efectuat, s-a constatat faptul ca, la sfarsitul lunii noiembrie 2017, administratorul societatii a raportat un stoc cu diverse cantitati de cherestea, rumegus, bustean gater si lemn de foc, iar in urma controlului, s-a constatat o diferenta de 596,92 m.c., barbatul de 57 de ani, declarand faptul ca, l-ar fi folosit pentru consum propriu. Avand in vedere diferentele majore rezultate cu privire la stocurile declarate si cele existente la data controlului, politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea de infractiuni de fals. Ulterior, in urma controlului efectuat la punctul de lucru al societatii, din satul Dornisoara, a fost identificata cantitatea de 66,932 m.c. lemn rotund de esenta rasinoase si 39,24 m.c. cherestea rasinoase, pentru care barbatul de 57 de ani, nu au putut fi prezentate documente legale de provenienta, materialul lemnos fiind retinut in vederea confiscarii si predat in custodia Ocolului Silvic Dorna Candrenilor. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de „fals in inscrisuri sub semnatura privata” si „marturie mincinoasa”, ce va fi solutionat procedural.