Copaci de pe hectare intregi doborati de vantul puternic, la Brosteni

Copaci doborati de vantul puternic, luni dupa-amiaza, in zona Brosteni. Din cauza vantului puternic, mai multi arbori au cazut pe D.N. 17B blocand partial drumul pentru zeci de minute. De asemenea, pe raza Ocolului Silvic Brosteni, Districtul Cotargasi, au fost doborati aproximativ 1.000 m3 de lemn rasinoase iar in Districtul Darmoxa au fost doborati aproximativ 4.000 m3 lemn rasinoase, in urma evaluarii situatiei de catre specialistii Ocolului Silvic Brosteni s-a stabilit ca pe raza Ocolului Silvic Brosteni a fost afectata suprafata de 1.865 ha padure, din care au fost doborati in masa arborii de pe o suprafata de 13,9 ha, rezultand o cantitate de aproximativ 8.385 m3. De asemenea, in urma manifestarii fenomenelor meteo periculoase, trei arbori au cazut pe strada Bogdaneasa din Gura Humorului. Pompierii militari de la Garda de Interventie Gura Humorului au intervenit in zona pentru indepartarea arborilor cazuti pe carosabil.