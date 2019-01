Copii raniti dupa ce le-au explodat petardele in mana, in prima zi a Anului Nou

Doi copii au ajuns la spital raniti, in prima zi a Anului Nou dupa ce s-au jucat cu petarde. Culmea, in unul din cazuri incidentul s-a petrecut chiar sub ochii membrilor familiei copilului. Un pusti de 10 ani, din Falticeni, a gasit pe strada, in timp ce se plimba singur, o petarda si a dus-o acasa. Fiind nesupravegheat, minorul a incercat sa aprinda petarda cu o bricheta, moment in care aceasta i-a explodat in mana. Copilul a ajuns la spitalul din Falticeni cu arsuri la nivelul mainilor si a fetei.

Un incident similar s-a petrecut in primele momente ale Anului Nou, chiar de Revelion, la Baia. Un baiat de 15 ani a iesit in curtea casei cu membrii familiei si, de fata cu acestia, a aprins o petarda care insa i-a explodat in mana. Si adolescentul a ajuns la spitalul din Falticeni cu arsuri. Petarda cu pricina fusese cumparata din bazarul din Falticeni iar politistii fac acum cercetari pentru a stabili ce fel de material pirotehnic era. Cei doi copii au plecat acasa cu tratament dupa ce au fost investigati la spital.