Copil de 1 an, ajuns la spital cu arsuri grave pe corp dupa ce s-a oparit cu apa clocotita

Copil de un an, ajuns la Spitalul Judetean Suceava cu multiple arsuri de gradul doi pe corp in urma unui incident petrecut in gospodaria parintilor. Copilul era in casa, cand mama a pus la incalzit un vas cu apa. Minorul, care se afla langa femeie, s-a dezechilibrat la un moment dat, a atins marginea vasului iar acesta a cazut. Apa deja fierbinte l-a atins pe baietel si i-a produs multiple rani pe suprafata corpului.Mama a sunat speriata la 112 iar la locul incidentului a ajuns un echipaj de la Serviciul de Ambulanta care a preluat copilul si l-a transportat la Spitalul Judetean Suceava. Medicii de aici l-au diagnosticat cu arsuri cu lichid fierbinte, de gradul doi, in regiunea lombara, fese, coapsa stanga posterosuperior. Baietelul a fost internat in spital iar medicii au sesizat si Politia in acest caz. Politistii fac cercetari si au deschis dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.