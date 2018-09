Copil de 10 ani, la un pas de moarte, dupa ce s-a inecat intr-o piscina, pe cand era nesupravegheat

Incidentul s-a petrecut miercuri la o piscina din cadrul Complexului de Agrement Martisorul din Cacica.

Incident grav la o piscina din cadrul Complexului de Agrement Martisorul din Cacica. Un copil de 10 ani a fost la un pas de a-si pierde viata, in cursul zilei de joi, dupa ce a fost lasat nesupravegheat sa se joace in apa. Copilul a scapat cu viata gratie unui barbat de 35 de ani, din Mitocu Dragomirnei, care l-a scos de pe fundul bazinului in ultimul moment si i-a acordat si primele ingrijiri. Minorul venise la piscina impreuna cu un grup de persoane din Dorohoi. Cea care il insotea a plecat la un moment dat cu o fetita de 2 ani la spatiul de joaca, iar copilul de 10 ani a ramas sa se joace cu un prieten la piscina interioara cu apa dulce. Nu se stie din ce cauza, dar la un moment dat baiatul s-a dus la fund, in apa, iar prietenul sau a inceput sa tipe dupa ajutor. Un barbat, pe nume Mihalache Jimmy Marinel, de 35 de ani, din comuna Mitocu Dragomirnei, aflandu-se in zona piscinei cu apa dulce, a auzit ca s-a inecat un copil, motiv pentru care a sarit imediat in piscina. Acesta l-a gasit pe baiat inconstient, pe fundul bazinului cu fata in jos. Barbatul l-a scos pe minor din apa, asezandu-l pe marginea piscinei. Impreuna cu alte persoane, acesta i-a acordat primul ajutor copiluluim, efectuandu-i manevre de resuscitare. La scurt timp minorul si-a revenit, fiind preluat de serviciul de ambulanta si transportat la Spitalul Judetean Suceava pentru ingrijiri medicale. Conform sefului UPU-SMURD Suceava, Liviu Carlan, baiatul este acum in afara oricarui pericol, ramanand pentru monitorizare la spital. Incidentul este insa cercetat de politisti.