Copil de 10 ani, taiat cu drujba de fratele mai mare, de 15 ani

Un copil de 10 ani, din Dumbraveni, a ajuns ranit marti la Spitalul Judetean Suceava dupa ce a fost taiat cu drujba de fratele sau mai mare. Incidentul s-a petrecut in gospodaria parintilor celor doi. Baiatul mai mare, de 15 ani, a vrut sa taie cu drujba niste scanduri, intr-o anexa, insa din cauza unei greseli de manevrare a motoferastraului, aparatul a sarit si baiatul l-a taiat in zona coastelor, partea stanga, pe fratele sau, provocandu-i acestuia o plaga taiata de circa 10 centrimetri.Copilul de 10 ani a fost transportat de un echipaj de Ambulanta la Spitalul Judetean Suceava pentru acordarea de ingrijiri medicale, cu un echipaj de ambulanta. In cauza politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.