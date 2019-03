Copil de 2 ani, in stare grava dupa ce a cazut din patut si s-a lovit la cap

Un copil de numai doi ani, din Partestii de Jos, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut din pat si s-a lovit la cap. Baietelul a fost adus la Spitalul Judetean Suceava cu traumatism cranio cerebral si a ramas internat. Medicii au informat politistii din localitate despre acest caz si a fost demarata o ancheta. Din primele cercetari, a rezultat ca mama micutului, care mai are 4 copii minori, se afla in bucatarie la momentul incidentului, impreuna cu copiii mai mari, sotul fiind plecat la munca. Baiatul de 2 ani se afla pe pat, iar la un moment dat s-a rostogolit si a cazut cu capul de sol, respectiv pe betonul acoperit cu un covor. In cauza a fost intocmit dosar penal privind savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.