Copil de 2 ani, mutilat dupa ce fratele mai mare s-a jucat cu toporul

Un copil de numai 2 ani a ramas mutilat dupa ce s-a jucat cu toporul, impreuna cu fratele mai mare, de 5 ani. Cei doi erau nesupravegheati in curtea casei. Incidentul s-a petrecut sambata dupa amiaza intr-o gospodarie din comuna Stulpicani. Baietelul de doi ani se juca in curtea locuintei impreuna cu fratele sau, in varsta de cinci ani, cand baiatul mai mare a luat un topor lasat prin curte si a incercat sa taie o bucata de lemn. Numai ca baietelul mai mic a pus mana pe lemnul respectiv si a fost lovit cu lama toporului peste manuta dreapta. Micutul a ramas fara doua degete. Copilul in stare de soc a fost transportat cu o ambulanta la Spitalul Orasenesc Gura Humorului, ulterior fiind transferat la Spitalul Judetean Suceava, unde a ramas internat. Politistii au fost sesizati de medici in acest caz si efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.