Copil de 3 ani, la spital cu arsuri dupa ce hainele i-au luat foc pe cand se juca cu chibriturile

Un copil de numai 3 ani a ajuns la spital cu arsuri dupa ce hainele i-au luat foc in timp ce se juca cu chibriturile. Baietelul, originar din comuna Capu Campului, era in grija bunicii cand s-a petrecut incidentul. Intr-un moment de neatentie al bunicii, micutul a luat o cutie cu chibrituri iar apoi s-a bagat sub o masa din camera si a inceput sa se joace cu acestea. La un moment dat, baiatul a aprins mai multe chibrituri iar focul i-a cuprins hainele. Bunica a auzit tipetele nepotului si a venit imediat, focul fiind stins de aceasta. Femeia a sunat la 112 iar micutul a fost transportat la Spitalul Orasenesc Gura Humorului, unde a fost diagnosticat cu arsuri pe piept si pe spate. Bunica acestuia a refuzat insa internarea si a plecat cu tratament la domiciliu. Medicii au anuntat de acest caz Politia dar si Directia pentru Protectia Copilului Suceava, pentru a se derula inclusiv o ancheta sociala in acest caz.