Copil de 7 ani, cu un deget taiat, dupa ce s-a jucat cu o bardita impreuna cu verisorul sau

Copil de 7 ani, accidentat la o mana dupa ce adultii l-au lasat pe el si pe verisorul mai mare sa se joace cu bardita. S-a intamplat joi, la Valea Moldovei. Un barbat a inceput sa construiasca un gard pe imasul satesc, avand asupra sa mai multe scule necesare. La un moment dat, in acelasi loc, au venit si fratele barbatului, impreuna cu fiul sau de 10 ani dar si cu fiul celui care ridica gardul, un copil de 7 ani. Copiii au inceput sa se joace impreuna si la un moment dat, pe fondul neatenției, in incercarea de a improviza niste pusti de jucarie, baiatul mai mare i-a dat cu o bardita peste mana celui mai mic. Baiatul de 7 ani s-a trezit cu taietura la degetul mijlociu al mainii drepte.Cum rana era destul de urata, tatal sau a sunat la 112 si a cerut ajutor. Baiatul a fost preluat de un echipaj de ambulanța si transportat la Spitalul orasenesc Gura Humorului, unde a primit ingrijiri medicale. Tatal minorului nu doreste sa depuna plangere penala, spunand ca a fost un accident stupid. Politistii s-au autosesizat insa si fac cercetari sub aspectul savarsirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa.