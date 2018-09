Copil de 7 ani, ranit pe cand se plimba cu bicicleta, de o soferita neatenta

Copil de 7 ani, ranit intr-un accident rutier, pe cand se plimba cu bicicleta. O soferita de 41 de ani, din comuna Ilisesti, in timp ce conducea autovehiculul, in intersectia dirijata cu indicatoare de prioritate a DJ 178 din Ilisesti cu un drum comunal,pe fondul neatentiei, a intrat in coliziune cu biciclistul de 7 ani. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a biciclistului, care a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava. Soferita a fost testat cu aparatul etilotest iar rezultatul a fost 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat si ulterior i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Ea s-a ales cu dosar penal privind infractiunea de vatamarea corporala din culpa.