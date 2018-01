Copil de doi ani si patru luni din Vicovu de Sus disparut din apropierea casei, cautat de peste o suta de persoane

La fata locului a fost trimis si un elicopter apartinand Ministerului Afacerilor Interne.

Up date: Sambata dupa-amiaza, copilul disparut a fost gasit mort.Acesta a fost gasit la o distanta de aproximativ un kilometru de locuinta.Un copil in varsta de doi ani si patru luni din catunul Bahna, orasul Vicovu de Sus, a disparut din apropierea casei sale. Acesta a fost cautat de peste o suta de persoane(politisti, politisti de frontiera, lucratori ISU, jandarmi si voluntari). De asemenea, la fata locului a fost trimis si un elicopter apartinand Ministerului Afacerilor Interne. Copilul a disparut vineri seara. Semnalmente: inaltime aproximativ 65 cm, parul negru, fata rotunda, ten masliniu, ochi caprui, fara semne particulare. La momentul disparitiei baietelul purta imbracaminte de culoare verde, avand ghete de culoare mov in picioare. Ultima data, din relatarile familiei, minorul a fost vazut jucandu-se in zona curtii, in preajma domicilului. La activitatile de cautare au participat circa 100 de persoane. La actiune au fost folosite camere de termoviziune si caini de urma.