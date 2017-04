Copil de trei ani, luat de autoritati dupa ce a fost batut de mama, la Horodnic de Sus

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de rele tratamente aplicate minorului.

Copil de trei ani, luat de autoritati dupa ce a fost batut de mama. Reprezentanti din cadrul Asitentei Sociale a Primariei Radauti au mers vineri, 14 aprilie, la domiciliul unei femei din comuna Horodnic de Sus, in vederea efectuarii unei anchete sociale in regim de urgenta, ce il viza pe un baietel in varsta de trei ani. Autoritatile au ajuns la casa respectiva, unde locuia mama minorului si au stabilit ca baietelul prezenta mai multe escoriatii la nivelul fetei si a mainilor. Intrebata ce a patit fiul sau, femeia a declarat ca l-a lovit pe copil de mai multe ori, cu palma, pentru ca era obraznic, dar ca unele leziuni acesta si l-a provocat singur in timp ce se juca in curte. Baietelul a fost transportat la Cabinetul de Medicina Legala Radauti in vederea efectuarii unei constatari medico-legale. Potrivit medicilor legisti minorul prezenta "echimoze, excoriatii faciale si pe membre, leziuni de violenta care s-au putut produce prin lovire cu si de corpuri dure, si cu corp dur alungit, acestea putand data cu circa cinci zile anterior examinarii". Reprezentantii Primariei Horodnic de Sus l-au transportat pe copil la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava, in vederea internarii in regim de urgenta. De asemenea, acesta urmeaza sa fie evaluat psihologic. Mama minorului are in grija si un nou-nascut in varsta de sase zile care nu detine certificat de nastere sau documente de inregistrare, acesta din urma fiind in situatie de risc, fapt pentru care s-a solicitat reprezentantilor Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava sa se deplaseze in teren, in vederea dispunerii de masuri, de urgenta. S-a luat legatura cu procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, cu care s-a discutat posibilitatea dispunerii unor masuri preventive, concluzionandu-se ca nu se impune acest lucru, pentru a nu se afecta cresterea sau starea de sanatate a nou nascutului aflat in grija femeii. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de rele tratamente aplicate minorului.