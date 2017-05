Copil de un an, atacat si muscat de cap de un caine, chiar in curtea casei, la Mitocu Dragomirnei VIDEO

Parintii copilului spun ca in zona in care locuiesc, la marginea comunei, sunt foarte multi caini ai nimanui.

Un copil in varsta de un an, din localitatea Mitocu Dragomirnei, a ajuns la Spitalul Judetean Suceava cu plagi muscate la nivelul capului dupa ce a fost atacat de un caine vagabond, chiar in curtea casei parintilor sai. Copilul era impreuna cu cei 15 frati in curtea casei si se juca, cand, la un moment dat, maidanezul intrat in curte a devenit agresiv. Daca ceilalti copii au fugit, micutul a fost lasat in urma, a cazut si a fost muscat de cap de caine, pana sa intervina mama sa(vezi declaratie mama copilului). Femeia a sunat speriata la 112 dupa ce si-a gasit copilul intro balta de sange iar la fata locului a ajuns un echpaj de Ambulanta. Cadrele de la Urgentele Spitalului Judetean Suceava i-au dezinfectat si cusut ranile, micutul ramanand internat in spital pentru a urma tratament antirabic(vezi declaratie Liviu Carlan, sef UPU Suceava). Parintii copilului spun ca in zona in care locuiesc, la marginea comunei, sunt foarte multi caini ai nimanui. Politistii fac acum cercetari in acest caz pentru a identifica daca animalul violent are sau nu stapan, fiind deschis un dosar de cercetare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala.