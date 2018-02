Copil de un an, mort in ambulanta care il transporta spre Bucuresti, dupa ce a cazut intr-o oala cu ciorba clocotita

Micutul a suferit arsuri grave pe 60% din suprafata corpului.

Un copilas de numai un an si zece luni a murit, miercuri noapte, in ambulanta care il transporta spre Bucuresti dupa ce a suferit arsuri grave pe 60% din suprafata corpului. Copilul s-a oparit pe cand se juca impreuna cu un verisor, in casa parintilor sai, din Patrauti. Mama baietelului, pe nume Ton Lenuta Cristina, se afla intr-o camera alaturata, unde fierbea o oala cu ciorba pe o plita. Dupa prepararea ciorbei, femeia a luat oala resepectiva de pe plita si a pus-o pe pardoseala. In acel moment, cei doi minori au intrat in fuga, jucandu-se, in camera unde se afla oala cu ciorba. Micutul de un an s-a dezechilibrat si a cazut cu totul in oala cu ciorba fierbinte, incident in urma caruia a suferit multiple arsuri pe suprafata corpului. La fata locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanta Suceava, care a preluat si transportat pe minor impreuna cu mama acestuia la Urgentele Spitalului Judetean Suceava, in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Minorul a fost diagnosticat cu arsuri cu lichid fierbinte pe o suprafata de 60 % din corp, acesta ramanand internat in vederea acordarii de ingrijiri medicale suplimentare.Spre seara, starea copilului s-a agravat, conducerea unitatii spitalicesti luand hotararea ca acesta sa fie transportat de urgenta cu o ambulanta la Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri din Bucuresti, specializat in astfel de cazuri. Miercuri noapte, putin dupa ora 0.00, in timp ce micutul era tranportat la Bucuresti, personalul medical aflat in ambulanta a constatat decesul acestuia ca urmare a leziunilor suferite, leziuni incompatibile cu viata. Si politistii au intrat pe fir si fac acum cercetari pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.