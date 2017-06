Copil de un an, scapat cu viata ca prin minune si fara rani grave dupa ce a cazut de la un balcon aflat la etajul trei VIDEO

El a cazut in gol numai ca a avut norocul sa aterizeze mai intai pe sforile de la uscatoarele de rufe de la etajele inferioare, dupa care a cazut pe iarba.

Un copil de un an si cinci luni, din municipiul Suceava, a scapat cu viata si cu rani usoare dupa ce a cazut de la etajul trei, pe balconul apartamentului in care locuieste. Incidentul s-a petrecut miercuri seara, intr-un moment de neatentie a parintilor. Baiatul a reusit sa mute un scaunel in dreptul geamului de la balcon, care era deschis, s-a urcat pe acesta iar apoi s-a aplecat in exterior. El a cazut in gol numai ca a avut norocul sa aterizeze mai intai pe sforile de la uscatoarele de rufe de la etajele inferioare, dupa care a cazut pe iarba. Baietelul a ajuns ranit la Spitalul Judetean Suceava dupa ce tatal sau a sunat speriat la 112 si a cerut ajutor la Ambulanta. La Spitalul Judetean Suceava micul pacient a fost supus investigatiilor medicale iar doctorii au constatat cu surprindere ca acesta avea multiple traumatisme, insa nu grave, si nu prezenta leziuni interne, spre surprinderea medicilor. "S-au facut investigatiile necesare, la computerul tomograf si la ecograf si nu s-au depistat leziuni interne. Putem spune ca este un copil norocos. Baiatul a ramas internat in spital pentru supravegherea evolutiei starii de sanatate", a declarat Adina Vacareanu, medic la UPU Suceava (vezi declaratie video). Politistii fac cercetari insa in acest caz pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut incidentul.