Copil de un an si cinci luni din Marginea, mort in conditii necunoscute

Un copil de un an si cinci luni din Marginea a murit in conditii necunoscute. Parintii, care se aflau acasa impreuna cu cei trei copii, printre care si baiatul de un an si cinci luni, au sunat luni seara la 112 dupa ce micutul a inceput sa tuseasca, apoi a lesinat. Echipajul medical de la Ambulanta sosit la fata locului nu a mai putut face nimic, doar a constatat decesul minorului, fara a mai efectua manevre de resuscitare, intrucat acesta nu mai avea puls. In urma discutiilor purtate cu parintii, a rezultat ca baietelul a fost nascut prematur la sapte luni si suferea de mai multe afectiuni. In urma examinarii sumare a cadavrului, nu au fost identificate urme de violenta sau alte leziuni. Politistii asteapta acum rezultatele efectuarii necropsiei in acest caz.