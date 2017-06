Copil din Ostra, transferat in stare grava la un spital de arsi din Bucuresti dupa ce s-a oparit cu apa clocotita

Politistii au deschis dosar de cercetare pentru vatamare corporala in acest caz. Din primele verificari, a rezultat ca micutul mai are un frate de 9 luni si ca s-a ales cu arsuri pe cand cei doi micuti erau in grija bunicii din partea tatalui.

Un copil de 2 ani si 6 luni a ajuns la Spitalul Judetean Suceava duminca dupa ce a suferit arsuri pe 25% din suprafata corpului. Baietelul, originar din Ostra, a fost transportat cu ambulanta la Urgentele Spitalului Judetean Suceava, prezentand arsuri de gradul I si II. Politistii au deschis dosar de cercetare pentru vatamare corporala in acest caz. Din primele verificari, a rezultat ca micutul mai are un frate de 9 luni si ca s-a ales cu arsuri pe cand cei doi erau in grija bunicii din partea tatalui. Femeia a pus la incalzit intr-o cratita niste apa iar apoi s-a dus in alta incapere sa il imbrace pe minorul de 9 luni. Intr-un momente de neatentie al bunicii, baiatul de aproape 3 ani s-a deplasat in holul imobilului, iar de pe aragazul aflat in proximitatea bucatariei, a tras cratita in care se afla apa clocotita, continutul cazand pe acesta, provocandu-i leziuni in zona spatelui. Pentru ca arsurile erau grave, medicii de la Spitalul Judetean Suceava au descis transferul copilului la Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri Bucuresti, in vederea acordarii ingrijirilor medicale de specialitate.