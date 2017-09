Acesta a fost verificat de oamenii legii si nu figureaza in bazele de date ca fiind urmarit.

Copil ratacit, gasit de politisti in zona Garii Burdujeni. In noaptea de duminica spre luni, politistii Sectiei de Politie Burdujeni in timp ce executau serviciul de patrulare in zona Hotel Orizont, de pe strada Jean Bart, din municipiul Suceava au gasit un copil in varsta de 12 ani. Baiatul din comuna Madirjoc, judetul Iasi a declarat ca sambata a plecat de la domiciliu in municipiul Roman unde trebuia sa se intalneasca cu bunica lui. In momentul in care a ajuns la destinatie nu a gasit-o pe batrana si s-a urcat intr-un tren si a coborat in gara Burdujeni, unde a stat pana a fost identificat de politisti. Acesta a fost verificat de oamenii legii si nu figureaza in bazele de date ca fiind urmarit. Baiatul a fost internat in regim de urgenta la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava.