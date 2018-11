Copil transportat la spital dupa ce a cazut de la inaltime, la Granicesti

Un baietel in varsta de trei ani, din comuna Granicesti, a ajuns la spital dupa ce, fiind nesupravegheat, a cazut de la inaltime. Accidentul s-a petrecut in cursul zilei de marti, pe cand copilul a ramas acasa impreuna cu fratii minori, tatal fiind plecat cu treburi pe raza localitatii. Cand barbatul s-a intors la domiciliu, in jurul orei 16.00, a constatat ca baietelul de trei ani prezenta leziuni la nivelul capului. Din discutiile purtate cu fratii acestuia a reiesit faptul ca minorul a cazut, in jurul orei 11.00, de pe un zid cu o inaltime de aproximativ 1,5 metri, situat in spatele locuintei. Victima a fost transportata cu o ambulanta la Spitalul Judetean Suceava cu diagnosticul de traumatism cranio-cerebral. Baietelul a ramas internat in unitatea medicala. Politistii au fost sesizati in acest caz si au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.