Copila de noua ani cu arsuri dupa ce tatal ei a aruncat pe ea lichid fierbinte

O fetita de noua ani din localitatea Capu Campului a ajuns la spital cu arsuri dupa ce tatal ei a aruncat pe ea lichid fierbinte. Mama fetitei are o relatie de concubinaj cu un barbat de 49 de ani, din comuna Capu Campului, de aproximativ 12 ani de zile si au impreuna trei copii minori, printre care si minora de noua ani. In urma cu aproximativ doua saptamani intre cei doi concubini au intervenit scandaluri si femeia s-a mutat la sora acesteia, pe raza comunei Valea Moldovei, impreuna cu cei trei minori. Sambata dimineata, in timp ce femeia se afla la domiciliul surorii sale, a venit concubinul sau, care a facut scandal. La un moment dat barbatul a pus mana pe un ibric de cafea fierbinte pe care l-a aruncat spre femeie. Aceasta s-a ferit si lichidul fierbinte a ajuns pe copila de noua ani. Minora a suferit arsuri si a fost transportata de un echipaj SMURD la Spitalul Orasenesc Gura Humorului, unde i-au fost acordate ingrijiri medicale. La spital copila a fost diagnosticata cu arsura de gradul II la nivelul coapsei si gambei drepte. Politistii au fost sesizati in acest caz si au intocmit dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.