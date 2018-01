Copilul din Vicovu de Sus, disparut din apropierea casei, a murit inghetat FOTO

In urma necropsiei, medicii legisti au stabil ca baiatul de doi ani si patru luni, disparut de la domiciliu, la Vicovu de Sus, a murit inghetat, in urma expunerii indelungate la temperature reduse. Baietelul din catunul Bahna, disparut vineri seara din apropierea casei parintesti, a fost gasit mort la aproximativ doi kilometri de locuinta. Tatal copilului a sesizat disparitia acestuia si a inceput sa-l caute. Cand a vazut ca nu da de el, barbatul a sunat la 112. La fata locului au ajuns politisti, cadre de la Politia de Frontiera, jandarmi si lucratori ISU, care l-au cautat pe copil ore intregi. Cautarile au fost sistate in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 02.00. Sambata dimineata, la ora 06.00, acestea au fost reluate. Peste o suta de persoane au participat la activitatile de cautare. De asemenea, la fata locului a intervenit un elicopter apartinand Ministerului Afacerilor Interne. Au fost utilizate camere de termoviziune si au fost folositi caini de urma. In jurul orei 15.00, a fost gasit trupul neisufletit al copilului, pe un camp arat, la o distanta de circa doi kilometri de casa. Copilul era imbracat sumar si din start s-a luat in calcul varianta ca el sa fi murit din cauza hipotermiei, mai ales ca acesta nu prezenta urme de violenta pe corp. Politistii au deschis in cauza dosar penal de ucidere din culpa.