Cornel Grosar, mesaj emotionat dupa demisia din Consiliul Local Suceava

Cornel Grosar (PSD), cel care in urma cu doua saptamani si-a anuntat demisia din consiliul local Suceava, a participat joi in calitate de consilier la ultima sedinta a CL Suceava. Grosar declara in urma cu 2 saptamani ca demisioneaza din motive personale si pentru a se dedica activitatii Asociatiei JUVENTUS, a carui fondator si lider este. "Uite c-a venit ultima zi de consilier local. Am avut onoarea si norocul de a fi aproape 5 ani in aceasta functie. Atat cat m-am priceput,

dar intotdeauna cu credinta ca fac ce e bine (poate ca nu mi-a iesit mereu), m-am implicat 100 %, incercand sa ajut cat de cat orasulpe care il iubesc. A venit clipa in care am luat decizia sa lupt pentu visele mele cu privire la Suceava, din postura de simplu cetatean. Experienta transeelor politice imi va folosi cu siguranta in drumul care ma asteapta. Un gand bun si respect tuturor colegilor de Consiliu Local, atat din legislativ cat si din executiv (Primaria). Succes noilor consilieri ", a postat Cornel Grosar pe pagina sa de socializare. Aceasta demisie a starnit multe comentarii in mediul online, sucevenii exprimandu-si regretul ca nu vor mai fi reprezentati de Grosar, mai ales in contextual care si alte persoane din PSD Suceava si-au anuntat demisiile din CL sau au ramas fara sprijin politic pe fondul aplicarii noii strategii a partidului, de catre noua conducere de la nivel de judet.