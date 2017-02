Corneliu Popovici, demis din functia de presedinte al PMP Suceava si inlocuit cu Eugen Tomac

Asta in urma rezultatelor foarte slabe la alegerile de anul trecut.

Presedintele PMP Suceava, Corneliu Popovici, a fost demis din functie de Traian Basescu, dupa sedinta de vineri a Colegiului National al partidului. Popovici a fost inlocuit cu deputatul Eugen Tomac. Traian Basescu a anuntat ca in total 16 presedinti ai organizatiilor judetene care au obtinut sub 5% la alegerile parlamentare de la finalul anului trecut au fost schimbati din functii. La Suceava scorul scos de PMP si la locale si la alegerile parlamentare a fost unul foarte slab, in urma unei campanii electorale anemice, bazata nu pe proiecte ci pe atacuri la adversarii politici, in special la ALDE ( partid care in final in judetul Suceava a obtinut un mandat de senator si unul de deputat). In plus, la alegerile locale, pentru functia de presedinte al CJ Suceava a fost desemnat din partea PMP primarul de Pojorata, Bogdan Codreanu, care nu avea anvergura la nivel judetean (in comparatie cu ceilalti candidati, precum Flutur, Nechifor sau Baisanu) si era si in atentia DNA.