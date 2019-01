Cornu Luncii. Un barbat a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de un autoturism

Un barbat de 46 de ani, din comuna Cornu Luncii, a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit de un autoturism. Accidentul a avut loc pe DJ 209 A, din comuna Cornu Luncii, luni seara. In timp ce conducea autoturismul, un localnic de 29 de ani a surprins si accidentat pietonul, care s-a angajat in traversarea drumului fara sa se asigure. Victima a fost transportata in stare grava la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral, traumatism toraco-abdominal, fractura gamba bilateral, soc hipovolemic, fracturi costale si fractura clavicula dreapta. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.