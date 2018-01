Corpul de control intern al IPJ Suceava, trimis la Vicovu de Sus dupa un accident rutier in care a fost implicat un fost politist de frontiera FOTO

Dupa accident, spun martorii, soferul, care ar fi fost in stare de ebrietate, ar fi plecat de la fata locului. Un echipaj de politie a ajuns acolo insa nu s-a luat nici o masura iar barbatul nu a fost verificat cu etilotestul.

Control intern ordonat de conducerea Inspectoratului Judetean de Politie la Politia orasului Vicovu de Sus dupa un accident rutier provocat de un fost politist de frontiera, tatal unui politist de la Vicovu de Sus. Barbatul a pierdut controlul volanului masinii si, la Ulma, a plonjat cu vehiculul in livada unui localnic, autoturismul rasturnandu-se acolo si prezentand avarii. Dupa accident, spun martorii, soferul, care ar fi fost in stare de ebrietate, ar fi plecat de la fata locului. Un echipaj de politie a ajuns acolo insa nu s-a luat nici o masura iar barbatul nu a fost verificat cu etilotestul. Mai mult, cei de la Politia Vicovu de Sus au considerat evenimentul ca minor si nu l-au raportat la IPJ Suceava. Ulterior, cand au fost contactati de superiorii informati de un reporter de incident, acestia au explicat ca masina barbatului a fost avariata la o oglinda si ca nu au fost probleme deosebite, in conditiile in care se vede foarte clar din fotografiile facute de martori ca vehiculul era grav avariat. Localnici din Ulma sustin ca nu este prima oara cand soferul respectiv se urca baut la volan, dar ca nimeni nu il trage la raspundere avand in vedere ca este tatal unui politist. Tocmai de ceea conducerea IPJ Suceava a trimis cadre de la Control Intern la Vicovu de Sus pentru a audia localnicii dar si pe politisti, urmand sa se dispuna masuri in functie de rezultatele anchetei.