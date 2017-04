Corul bocitoarelor de la PNL Suceava

Uitand parca de vremurile de glorie, cand PDL-ul controla tot ce misca in Romania, fostii pedelisti, deveniti intre timp lideri ai PNL Suceava, s-au transformat de cateva luni in niste bocitoare demne de mila. Gheorghe Flutur, cel care promitea marea cu sarea in campania electorala pentru locale de anul trecut, s-a calmat intre timp si, culmea, a inceput sa isi planga de mila. Ca nu sunt bani nici macar de salarii, ca Suceava nu primeste fonduri pentru a se finaliza investitii, ca judetul a intrat intr-un con de umbra, cu alte cuvinte declaratii care denota neputinta. Pe langa Flutur, un alt bocitor a iesit la interval, in persoana deputatului Ioan Balan, care face aproape saptamanal interpelari pe la ministri si se plange si el cat de greu e in opozitie si ca se numesc oameni in functii pe criterii politice. E greu, foarte greu pentru Flutur si pentru ceilalti lideri al PNL Suceava fara sprijinul neconditionat de la Bucuresti, insa atunci cand se faceau promisiuni in campanie si se stia clar ca PNL e in picaj, trebuiau sa tina cont si de faptul ca liberalii nu vor ajunge la guvernare la nivel national. Intre timp s-a tocit si placa cu Bucovina si promovarea zonei in dispora sau alte cucuri de patriotism local prost inteles. Oricum, pe suceveanul de rand nu il intereseaza bocetele celor de la PNL Suceava, ci sa o duca mai bine. Alegatorii vor solutii si sa li se rezolve probleme, nu sa asculte un cor de bocitoare, oricat de antrenat ar fi el. Basca, la finele saptamanii trecute au mai fost si alegeri la PNL Suceava si a venit in calitate de invitat special Catalin Predoiu, alta figura trista din fostul PDL. Ma mir cum au curajul oamenii acestia sa ceara voturi si sa defileze cu aceleasi personaje, a caror imagine este profund perimata. Observ cu tristete abordarile si actiunile lui Gheorghe Flutur, care pare imbatranit, erodat, ezitant si neputincios in al doilea mandat in fruntea CJ, in timp ce in urma cu cativa ani, in aceeasi postura de presedinte al Consiliului Judetean, era imbatabil, activ, taia panglici la investitii si avea o alura de semizeu in partid. Si colac pesta pupaza, mai aflam si ca PNL Suceava nu poate justifica zeci de mii de lei cheltuiti la alegerile parlamentare de anul trecut, fapt pentru care Autoritatea Electorala Permanenta nu vrea sa deconteze acesti bani.Da, Flutur a fost ales ca presedinte al CJ Suceava cu un scor foarte bun, oamenii aveau mari asteptari de la el, insa rezultatul acelor alegeri locale pentru CJ s-ar putea transforma pentru liderul PNL Suceava intr-o mare infrangere!