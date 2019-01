Creste incidenta gripei, in judet. 26 de cazuri, intr-o saptamana

Numarul cazurilor de gripa este in crestere, in judetul Suceava. Astfel, in ultima saptamana s-au inregistrat 26 cazuri de gripa diagnosticate clinic. Conform DSP Suceava, 23 de persoane au necesitat internarea din cauza acestei afectiuni. In judetul Suceava, pana la acest moment, o singura persoana a decedat din cauza complicatiilor gripei, fiind vorba despre un barbat de 60 de ani, cu afectiuni cardiace si diabet. Si incidenta infectiilor respiratorii este in crestere, fiind raportate in ultima saptamana 2.303 cazuri, 653 dintre acestea fiind inregistrate la grupa de varsta 5-14 ani iar 404 cazuri la grupa de varsta 2-4 ani.