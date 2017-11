Crima in municipiul Suceava. Un barbat a fost omorat intr-un garaj

Un om al strazii a fost omorat, la primele ore ale zilei de vineri, de o alta persoana fara adapost. Crima a avut loc intr-un garaj, situat in spatele blocului T3, de pe strada Marasesti, din municipiul Suceava. Garajul respectiv era luat in chirie de un om al strazii. Acesta, un barbat de 32 de ani, in noaptea de joi spre vineri, consuma bauturi alcoolice cu un amic de 50 de ani, tot om al strazii, cand au fost abordati de un alt barbat. Cel din urma a cerut sa fie servit si el cu alcool, numai ca cei doi prieteni l-au refuzat, asa ca individul a inceput sa devina agresiv si sa ii loveaca. La un moment dat, dupa ce a primit un pumn in fata, barbatul de 50 de ani s-a dezechilibrat si a cazut, iar in cadere a dat cu capul de un perete, ranindu-se grav. Agresorul a fugit dupa incident. Atunci cand si-a dat seama ca amicul sau este inconstient la pamant, barbatul de 32 de ani a sunat speriat la 112. La sosirea echipajului de Ambulanta, acesta se afla sub influenta bauturilor alcoolice, fiind incoerent in exprimare si prezenta si el urme de agresiune. Medicii au efectuat manevre de resucitare ranitului in zadar, in final declarand decesul acestuia. La fata locului s-a deplasat o echipa complexa, formata din politisti criminalisti, care au ridicat probe de la fata locului si au demarat cercetari sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava. In urma activitatilor investigative desfasurate a fost identificat si retinut agresorul, respectiv un barbat de 39 de ani, de asemenea persoana fara adapost din anturajul celor doi. Politistii au incercat vineri dimineata sa-l audieze pe agresor insa nu au putut pentru ca acesta era in continuare in stare avansata de ebrietate. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.