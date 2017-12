Crima la Radauti. Un barbat si-a ucis mama cu brutalitate si apoi a lasat-o sa zaca in casa

Individul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand ca joi sa fie prezentat Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventiva.

Crima la Radauti. Un individ si-a ucis mama in bataie si apoi a lasat-o sa zaca in casa. Cei doi locuiau impreuna iar barbatul o considera pe femeie vinovata pentru divortul lui de sotie. Marti, Petrovici Gabriel, de 48 ani, din municipiul Radauti, a consumat bauturi alcoolice in exces impreuna cu un prieten, atat pe raza localitatii de domiciliu cat si la locuinta sa. Mort de beat, individul a sunat-o pe fosta sotie cu care a avut o discutie mai aprinsa, iar ulterior a inceput sa se certe cu mama sa, o femeie de 68 de ani, reprosandu-i ca a divortat din cauza ei. Acesta a luat-o pe mama sa de mana si a dus-o fortat intr-o camera a locuintei, unde a exercitat acte de violenta de intensitate ridicata. Barbatul si-a lovit mama cu corpuri si mijloace contondente dure, in zone vitale, aceste acte conducand dupa putin timp la decesul victimei. A lasat-o apoi sa zaca fara suflare in casa. Miercuri dupa-amiaza, un cunoscut a gasit-o pe femeie moarta, asezata pe un pat. De asemenea, mobila si peretii, din camera in care a fost gasita victima, aveau urme de sange. Barbatul a sunat imediat la 112. La fata locului s-a deplasat o echipa operativa complexa formata din politisti din cadrul SIC si Serviciul Criminalistic, condusa de un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava. Obiectele si peretii din camera respectiva erau improscati cu sange, semn ca femeia a fost lovita cu salbaticie de fiu. Individul a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunii de violenta in familie raportat la infractiunea de omor. Joi, s-a solicitat Tribunalului Suceava arestarea preventiva a inculpatului pentru o perioada de 30 de zile.