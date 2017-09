Criminalul politistului Sorin Vezeteu, trimis in judecata. Detalii socante din ancheta

Politistul a fugit pe peron din calea atacatorului, insa a fost urmarit. Ucigasul i-a aplicat 40 de lovituri de cutit si si-a iesit din minti dupa ce politistul a vrut sa ii pulverizeze spray lacrimogen in fata.

Barbatul care a ucis cu sange rece un politist in Gara Burdujeni din Suceava a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv, pentru ultraj si omor calificat. Besa Ioan risca sa petreaca tot restul vietii dupa gratii. Recent procurorii au schimbat incadrarea faptei sale din omor in omor calificat in conditiile in care asupra victimei au fost exercitate cu salbaticie 40 de lovituri de cutit in zone vitale ale corpului, lovituri ce denota ferocitatea actiunii de ucidere prin procedee cauzatoare de suferinte fizice prelungite si de maxima intensitate. Noi detalii socante ies la iveala in acest caz. Anchetatorii, care au vizionat imaginile de pe camerele video din gara, spun ca la un moment dat, desi victima s-a prabusit la sol, inculpatul, fara mila, si-a continuat activitatea aplicandu-i o ploaie de lovituri de cutit in mai multe zone ale corpului. Victima sa, Sorin Vezeteu, agent sef adjunct de politie din cadrul PPTF Suceava, se afla in exercitarea atributiilor de serviciu la momentul incidentului si efectua singur serviciul de patrulare pe peronul statiei CFR Burdujeni.Procurorii spun ca politistul a fost lovit cu un cutit de 23 de centrimetri in zona cervicala intr-un mod intempestiv si fara nici un motiv de inculpatul Besa Ioan. Urmare a loviturii primite, fiind totodata luat prin surprindere, victima a ales sa o ia la fuga, pe peronul garii, in speranta ca va scapa de agresor si va avea sprijin din partea colegilor sai. Inculpatul Besa Ioan a pornit insa in urmarirea victimei, iar in momentul in care a ajuns-o, i-a aplicat din nou mai multe lovituri de cutit. In urma acestui val de lovituri, victima s-a dezechilibrat si s-a prabusit la sol, incercand insa fara succes sa pulverizeze in aer si nu in directia inculpatului spray-ul iritant lacrimogen pe care il avea in dotare. A fost momentul in care Besa Ioan s-a asezat peste corpul victimei si i-a aplicat de sus in jos lovituri de cutit in partea superioara a corpului, in special in zona toraco-abdominala, spun procurorii care instrumenteaza dosarul. In cele din urma inculpatul a fost imbrancit si apoi ridicat efectiv de pe victima de catre doi cetateni ce se aflau in apropiere, pe peronul statiei CFR. Potrivit concluziilor raportului medico-legal de necropsie emis de SML Suceava, moartea victimei a fost violenta, fiind cauzata de socul traumatico-hemoragic caracterizat prin multiple plagi taiate profunde la nivel cervical, toracic, abdominal si la nivelul membrelor. Leziunile provocate cu un cutit au fost fatale, intre acestea si deces existand o legatura de cauzalitate directa, neconditionata.