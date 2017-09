Crucea Rosie Romana organizeaza cel mai mare curs de prim ajutor. E Gratuit!

Sambata, 9 septembrie, cu ocazia Zilei Mondiale de Prim Ajutor. 1.000 de persoane din 41 de resedinte de judet si din cele 6 sectoare ale municipiului Bucuresti vor invata timp de sase ore tehnici de acordare a primului ajutor la sediile filialelor de Cruce Rosie.Tema din acest an este acordarea primului ajutor in caz de accidente casnice si se refera la toate evenimentele neasteptate care pot aparea acasa si pot provoca rani sau deces. Primul ajutor reduce vulnerabilitatile si ajuta la construirea unor comunitati mai puternice. Incepand de vineri pana pe data de 17 septembrie, la Centrul National de Pregatire Salvamont Padina din Muntii Bucegi se vor desfasura Deschiderea sesiunii de Evaluare Nationala Salvamont, nivelul aspiranti, in profesia de salvator montan, actiune organizata de Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania, la Centrul National de Pregatire Salvamont Padina din Muntii Bucegi. 42 de candidati sunt inscrisi la aceasta sesiune din majoritatea structurilor Salvamont din tara, actiunile de pregatire, evaluare si reatestare continuind pana pe data de 17 septembrie si pentru nivelurile debutant si avansat. Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania este Autoritate Competenta in formarea profesionala si, prin Legea 200/2004, singura institutie abilitata la nivel national pentru pregatirea, atestarea si re-atestarea salvatorilor montani in Romania.Ciclul oficial de pregatire al unui salvator montan se desfasoara pe durata a minimum doi ani, perioada in care acesta participa la 400 de ore de pregatire in centrul de pregatire judetean al structurii salvamont din care face parte din care face parte si 360 de ore, in patru sesiuni de evaluare, doua sesiuni de vara si doua de iarna, pe nivelurile "incepator", "debutant" si "avansat". Dupa parcurgerea si absolvirea acestor etape, cursantul sustine un examen de atestare, in urma caruia primeste certificarea legala ca poate profesa ca salvator montan, anual finalizand etapele de scolarizare si atestare un numar de 30-35 de salvatori montani. Conform cadrului legislativ national, salvatorii montani, sunt singurele persoane abilitate legal si detinatoare ale competentele profesionale necesare sa intervina pentru salvarea persoanelor accidentate si a celor disparute in zona montana. Scoala de salvare montana din Romania este una dintre cele mai bine cotate a nivel european, programa de pregatire este adaptata permanent la ultimele descoperiri si cercetari in domeniu si la recomandarile celor doua mari Interesul deosebit pe care il manifesta acesti tineri candidati la profesia de salvator montan ne ofera certitudinea ca vom avea, in permanenta, o resursa umana, suficienta numeric si bine pregatita profesional, cu care sa putem raspunde cerintelor din ce in ce mai diversificate si mai numeroase ale evenimentelor montane. Serviciul Salvamont Vatra Dornei aflat intr-o dinamica continua participa la aceasta etapa de pregatire cu patru salvatori montani. Intalnirea la Casa de Cultura Platon Pardau, din Vatra Dornei, sambata, ora 09.30. In paralel vor continua amenajarile traseelor montane din Tara Dornelor o atentie deosebita fiind acordata celor de acces spre cabana Giumalau si statia meteorologica Retitis.