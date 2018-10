Cu tristete despre elevul sucevean castigator al unei medalii de aur la o olimpiada internationala. David Turturean a reprezentat Romania dar a mers acolo pe bani din donatii FOTO

David Turturean, elevul sucevean pentru care Ministerul Educatiei nu a alocat bani de deplasare si diurna in vederea participarii acestuia la Olimpiada Internationala de Astronomie din Sri Lanka, a castigat pentru Romania medalia de aur la competitie. David Turturean este elev in clasa a X-a la Colegiul National Stefan cel Mare Suceava. Acest a putut participa in final la olimpiada gratie apropiatilor si cunoscutilor, care s-au mobilizat si au reusit sa stranga printr-o campanie publica 4.000 de euro in conditiile in care statul roman nu a gasit bani pentru un asemenea elev, Ministerul Educatiei precizand ca 'nu deconteaza excursii'. Craciun Petru, unul din profesorii elevului sucevean, a explicat pe contul sau de socializare ca a fost multa munca si multe emotii din partea lui David dar si din partea profesorilor.

'David se pregateste la fizica cu domnul profesor Golda Sorin iar cu mine se pregateste la astronomie si astrofizica in cadrul Palatului Copiilor Suceava. Iata un exemplu de buna colaborare intre profesori.

David va sosi in Suceava la inceputul saptamanii viitoare dar nu avem timp de odihna deoarece trebuie sa ne pregatim pentru Olimpiada de Astronomiesi Astrofizica din China la Beijing, in perioada 1-12 noiembrie. La aceasta olimpiada, alaturi de David va participa si colegul Paul Florin Rebenciuc. Amandoi elevii sunt pregatiti de mine si de domnul profesor Sorin Golda. Le dorim mult succes', a scris profesorul.

Mesajele de felicitare curg pe retelele de socializare, unde elevul apare intr-o poza cu steagul Romaniei in maini. Ca sa ajunga acolo, David a avut nevoie inclusiv de banii economisiti de bunica lui, din pensie. Trist, dar adevarat, statul nu mai investeste in asemenea copii, nu ii mai sprijina, nu le mai ofera o motivatie. Nu am sa comentez mai mult despre cum si pe ce se cheltuiesc bani cu milioanele de euro in Romania, nu pot insa sa nu ma intreb ce sanse la educatie de calitate si la afirmare mai au copiii romani de la tara, acei copii uitati in scoli fara grupuri sanitare sau fara incalzire. Cu bani poti cumpara cam orice in Romania de astazi: diplome peste diplome, un job caldut la stat,influenta si functionari corupti, masini de lux, etc. Nu poti insa cumpara inteligenta, nu poti suplini cu bani pasiunea si orele de munca. Felicitari, David Turturean, si iti multumim ca ai reprezentat Romania la un asemenea nivel si cu astfel de rezultate! Nu stiu insa ce viitor ar putea sa iti ofere tara asta, tie si altora ca tine, din ce in ce mai putini, elevi de aur ai unei Romanii care de mult nu isi mai recunoaste valorile si nici nu da doi bani pe ele!