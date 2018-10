Culmea furtului. Suspectul intr-un dosar a furat telefonul de serviciu de la Politia Dolhasca

Individul a fost adus acolo pentru audieri si a plecat cu telefonul politistilor.

Culmea furtului. Un tiganas de 19 ani a furat telefonul de serviciu al politistilor din Dolhasca. S-a intamplat in data de 06 septembrie, cand tanarul a fost adus la politie pentru audieri in cazul unor furturi de animale. Culmea, suspectul in dosar a iesit din sediu cu telefonul de serviciu al Politiei Orasului Dolhasca. El a fost prins ulterior si a motivat ca pur si simplu a gasit telefonul si a crezut ca este...al nimanui. Individul, pe nume Turceac Nicolae Gabriel, a fost arestat preventiv pe o durata de 30 de zile. Acesta a fost introdus in arestul IPJ Suceava.