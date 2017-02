Cum a incercat un barbat prins la volan fara permis de conducere sa ii pacaleasca pe politisti, la Vicovu de Sus

Barbatul de 26 de ani, din comuna Bilca, s-a ales cu dosar penal.

O patrula din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus, a oprit pentru control, joi in jurul orei 19.00, pe strada Trandafirilor din localitate, autoturismul condus de un barbat de 26 de ani, din comuna Bilca, care, in momentul opririi, a facut schimb de locuri cu sotia sa de 22 de ani, din aceeasi localitate, lucru sesizat de agentii de politie. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, oamenii legii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Acestia au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural. De asemenea, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 01.00, o patrula din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Adancata, a oprit pentru control pe DJ 208A, pe raza comunei Udesti, autoturismul condus de un barbat de 27 de ani, din orasul Liteni. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, oamenii legii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Acestia au intocmit in cauza dossar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.