Cum actionau cei suspectati ca au dat spargere dupa spargere in locuintele afaceristilor suceveni FOTO

Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a anuntat oficial miercuri prindere celor trei suspecti ai jfului de 100.000 de euro dintr- o parcare de pe Marasesti dar si suspecti in dosarul spargerilor de locuinte le oamenilor de afaceri. Este vorba despre: Catalin Tiberiu Merches, Sergiu Nicolae Lahman si Cezar Ioan Dumitru. Procurorii au adunat mai multe probe si inidcii care duc la concluzia ca cei trei au dat spargeri in lant la locuintele unor persoane. La data de 12 martie 2019, s-a dispus retinerea, pentru 24 de ore, a acestora, dupa ce primii doi au fost prinsi la Vama Petea din Stu Mare, in timp ce incercau sa iasa din tara.Astfel, conform procurorilor, Cezar Ioan Dumitru este cercetat pentru instigare la furt calificat (fapta din data de 19.07.2018) si pentru infractiunea de santaj in forma continuata (comisa la data de 25.08.2018 si 18.10.2018). Catalin Tiberiu Merches este cercetat pentru infractiunea de furt calificat (fapta din data de 19.07.2018) si infractiunea de santaj (fapta comisa la data de 31.08.2018). Al treilea inculpat, Sergiu Nicolae Lahman, este cercetat pentru infractiunea de furt calificat (fapta din data de 19.07.2018), infractiunea de furt calificat (fapta din data de 01/02.04.2017), furt (fapta din perioada 26 – 27.04.2017), infractiunea de acces ilegal la un sistem informatic si tentativa la infractiunea de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos (fapte din data de 26.04.2017).



Foloseau ciorapi de dama pe maini pentru a nu lasa urme

La data de 19.07.2018, Merches, dupa ce in prealabil a procurat ciorapi de dama de culoare inchisa pentru a nu lasa urme, dintre care unul l-a inmanat celui de-al treilea autor, apoi in dimineata zilei de 19.07.2018, la orele 00:40, a intrerupt alimentarea cu energie electrica de la panoul imobilului persoanei vatamate, dezactivand astfel sistemul de supraveghere video, in dimineata zilei de 19.07.2018, in intervalul orar 01:30-03:30, impreuna cu al treilea inculpat si cu cel de-al patrulea participant (trimis in judecata anterior pentru comiterea acestei fapte in calitate de coautor), au patruns fara drept, prin escaladare si efractie, fortand cu o ranga un geam termopan, in casa persoanei vatamate din mun. Suceava, de unde au sustras sume de bani in euro si lei, bijuterii din metale pretioase, ceasuri si un joc Playstation, cauzand persoanei vatamate un prejudiciu total de 163.500 lei, bunuri pe care participantii si le-au insusit pe nedrept. Cezar Ioan Dumitru i-a determinat si ajutat pe ceilalti doi inculpati, precum si pe al patrulea participant la savarsirea faptei din data de 19.07.2018 sa savarseasca fapta de furt calificat din locuinta persoanei vatamate din municipiul Suceava, in dimineata zilei de 19.07.2018, in intervalul orar 01:30-03:30, prin urmatoarele conduite determinate: a facilitat si intermediat achizitionarea unui autoturism care urma a fi folosit la savarsirea faptei; i-a contactat pe ceilalti doi inculpati si pe al patrulea participant si le-a dezvaluit informatii cu privire la lipsa persoanei vatamate din localitate si locatia concreta a casei acesteia, determinandu-i pe cei trei sa sustraga bunuri prin efractie din imobilul indicat; le-a promis celor trei autori faptul ca va asigura paza in zona faptei, ceea ce a si facut; dupa comiterea faptei i-a preluat pe autori din zona faptei, cu autoturismul procurat, asigurandu-le scaparea, dupa care toti patru au impartit bunurile sustrase.

In sarcina primului inculpat s-a mai retinut savarsirea infractiunii de santaj in forma continuata, constand in aceea ca, la datele de 25.08.2018, intre orele 12:30-14:00, si respectiv 18.10.2018, intre orele 09:45-12:48, pe raza mun. Suceava, primul inculpat, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, discutand cu persoana vatamata (concubina la acel moment a celui de-al patrulea participant la savarsirea faptei), a constrans-o pe aceasta sa il determine pe concubinul ei de la acel moment, respectiv cel de-al treilea autor (despre care s-a aratat mai sus ca a fost deja trimis in judecata), sa isi schimbe declaratiile incriminatoare fata de primul inculpat, in cauza penala avand ca obiect aceeasi fapta de furt calificat ce este cercetata in prezentul dosar penal, spunandu-i persoanei vatamate ca va determina persoane din mediul penitenciar, in special Botosani, sa il agreseze pe concubinul ei, care era arestat preventiv, sa ii bage o surubelnita in ochi si sa-i scoata ochii, precum si ca acesta va avea de suferit si chiar va plati cu viata daca mentine declaratiile conform carora primul inculpat a fost implicat in savarsirea acelei fapte.

In sarcina celui lui lagman s-a retinut savarsirea infractiunii de santaj constand in aceea ca, in dimineata zilei de 31.08.2018, intre orele 09:00-09:30, aflandu-se in fata Palatului de Justitie din mun. Suceava, cat si in parcul de langa aceasta institutie, a abordat-o si constrans-o pe aceeasi persoana vatamata mentionata anterior (victima a infractiunii de santaj comisa de primul inculpat), prin amenintari cu acte de violenta asupra ei cat si cu acte de violenta asupra concubinului ei si a masinii acestuia, sa il determine pe concubinul acesteia de la acel moment (al patrulea participant la savarsirea faptei din data de 19.07.2018), sa isi schimbe declaratiile date in cealalta cauza penala cu privire la fapta de furt descrisa mai sus, in sensul neimplicarii celui de-al doilea inculpat in savarsirea faptei, pentru ca acesta sa nu mai fie tras la raspundere penala. In sarcina celui de-al treilea inculpat, s-a mai retinut savarsirea unei infractiuni de furt calificat, constand in aceea ca in intervalul 01.04.2017, orele 2130 – 02.04.2017, orele 0100, prin spargerea geamului de la portiera stanga spate, a sustras din interiorul unui autoturism, parcat pe raza municipiului Suceava, o mapa cu actele autovehiculului si o sacosa ce continea mai multe articole vestimentare, valoarea prejudiciului nerecuperat fiind estimata la suma de 300 lei.

De asemenea, s-a retinut in sarcina celui de-al treilea inculpat savarsirea unei infractiuni de furt, constand in aceea ca, in perioada de 26.04.2017, orele 17:40 – 27.04.2017 orele 08.00, a sustras din interiorul unui autoturism, parcat pe raza municipiului Suceava, un portofel in care se aflau mai multe documente (cartea de identitate personala, permisul de conducere, cardul de sanatate, 3 carduri bancare, precum si alte documente). Ulterior, portofelul a fost recuperat, din acesta lipsind doar cele trei carduri bancare.

Imediat dupa sustragerea celor trei carduri bancare, al treilea inculpat s-a deplasat la un bancomat din mun. Suceava, a introdus cardul in fanta dispozitivului si a accesat, fara drept, sistemul de operare aferent incercand sa extraga suma de 200 lei, a introdus codul PIN gresit, cererea sa fiind respinsa de aparat. In continuare acesta s-a deplasat la un alt bancomat apartinand unei alte unitati bancare din mun. Suceava, a introdus acelasi card in fanta dispozitivului si a accesat, fara drept, sistemul de operare aferent incercand o operatiune de interogare sold, tranzactia fiind respinsa pe motivul PIN incorect. In consecinta, s-a retinut in sarcina celui de-al treilea inculpat savarsirea infractiunii de acces ilegal la un sistem informatic si tentativa la infractiunea de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos.