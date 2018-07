Cum era sa ramana un barbat din Salcea fara 13.000 de euro. Vezi ce greseala a facut

Un barbat din Salcea era sa ramana fara 13.000 de euro, dupa ce a returnat un obiect de mobilier cu tot cu bani. Din verificari a rezultat ca in data de 9 iulie, sora barbatului a achizitionat de la o firma de mobila cu sediul in municipiul Suceava, o comoda cu sertare pe care a transportat-o la imobilul fratelui sau de 37 ani, din orasul Salcea, dar in momentul cand mobila a fost asamblata s-a constatat ca aceasta prezenta un defect din fabrica. Femeia a luat legatura cu reprezentantii societatii stabilind sa o inlocuiasca la o data ulterioara. In acest timp, in sertarele comodei, fratele femeii a depozitat mai multe bunuri, printre care si o borseta in care se aflau acte, precum si sumele de 12.000 euro si 4.500 lei. In data de 19 iulie, in jurul orei 15.00, la domiciliul indicat s-au prezentat doi angajati ai societatii de mobila care au ridicat mobila si au transportat-o la sediul din municipiul Suceava. Ulterior barbatrul de 37 de ani si-a dat seama ca a uitat sa ia borseta cu banii si actele din sertar. In jurul orei 21.20 acesta a luat legatura telefonic cu reprezentantii societatii, care i-au comunicat sa se prezinte la sediul societatii, in ziua urmatoare, ora 09.00.In data de 20 iulie, barbatul de 37 de ani si sora acestuia s-au prezentat la sediul societatii in cauza, au gasit borseta intr-unul dintre sertarele mobilei, dar fara sumele de 12.000 euro si 4.500 lei. In urma masurilor intreprinse de politisti s-a reusit identificarea persoanei banuite de comiterea faptei, respectiv un barbat de 40 ani, angajat al societatii de mobila, iar prejudiciul a fost recuperat in totalitate. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectu infractiunii de furt.