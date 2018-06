Cum tace promotorul Bucovinei, Gheorghe Flutur, cand vine vorba de groapa de gunoi trantita pe Mestecanis

Tribunalul Suceava a anulat hotararea din 2016 a autoritatilor locale prin care s-a facut transferul catre Consiliul Judetean a noua hectare de teren pe care s-a construit groapa de gunoi.Amplasarea gropii de gunoi pe Mestecanis, considerata de localnici o aberatie, este cercetata si de DNA dupa ce o firma de avocatura a depus plangere invocand nereguli pe banda rulanta si acuzand autoritatie locale si judetene de abuz in serviciu.

Tribunalul Suceava da castig de cauza localnicilor din Valea Putnei si a anulat hotararea consiliului local Pojorata prin care s-au transferat catre Consiliul Judetean Suceava cele noua hectare de pasune pe care s-a construit groapa de gunoi. Anuntul fost facut pe pagina sa de socializare de catre Aristide Maxim Samoila, reprezentantul localnicilor din Valea Putnei, Pojorata. Tribunalul Suceava a anulat hotararea din 2016 a autoritatilor locale prin care s-a facut transferul catre Consiliul Judetean a noua hectare de teren pe care s-a construit groapa de gunoi. Depozitul de deseuri, investitie cu bani europeni in valoare de 27 de milioane de lei, este finalizat la acest moment, fiind ridicata inclusiv si o statie de epurare. Amplasarea gropii de gunoi pe Mestecanis, considerata de localnici o aberatie, este cercetata si de DNA dupa ce o firma de avocatura a depus plangere invocand nereguli pe banda rulanta si acuzand autoritatie locale si judetene de abuz in serviciu. Mai mult, acestia sustin ca mai marii CJ Suceava nu au tinut cont de studiul de fezabilitate facut de doua firme nemtesti, studiu in care se spune clar ca nu trebuie amplasata groapa de gunoi in locul respectiv si ca factorii de mediu ar fi afectati.Acum, mi-e greu sa ma abtin si sa nu comentez. Groapa asta de gunoi este acolo pe munte cu acordul a doi sefi de judet: Gheorghe Flutur si Catalin Nechifor, unul de la PNL iar altul de la PSD. Culmea, unul dintre acestia, in speta Gheorghe Flutur, ne vorbeste de ani buni de patriotism local, se imbraca in ie si se prinde in hore cu fiecare ocazie, ii dau lacrimile cand vorbeste despre Bucovina si merge la tot felul de targuri nationale si internationale pentru a promova zona. Cand vine insa vorba despre groapa de gunoi de pe Mestecanis, lucrurile se schimba, si mai marele CJ Suceava pare sa nu observe ca are o bomba in curtea lui care sta sa bubuie, la fel cum nu a bagat in seama studiul de fezabilitate in care se vorbea despre impactul negativ asupra mediului pe care il va avea depozitul de deseuri. Nici in ceea ce priveste taierea padurilor Bucovinei, Gheorghe Flutur nu are nici o reactie, desi organizatii de mediu si societatea civila urla, desi procurorii DIICOT fac descinderi. Acelasi patriot local, acelasi om care ne vorbeste cu lacrimi in ochi despre Bucovina si de minunile ei, acelasi om care vrea sa aduca milioane de turisti in Bucovina si sa faca din ea o regiune prospera!