Cumplit. Barbat de 40 de ani, din Sucevita, mort dupa ce si-a sectionat una din carotide cu drujba

Moarte cumplita pentru un barbat de 40 de ani, din Sucevita. Acesta a decedat dupa ce sambata seara, din greseala, in timp ce efectua treburi gospodaresti, si-a taiat una din carotide (arterele gatului si ale capului) cu drujba. Sotia sa a sunat disperata la 112 si a cerut ajutor dupa ce barbatul s-a prabusit la pamant. Sambata seara, dupa ce s-a intors de la camp, acesta s-a deplasat in subsolul locuintei, cu intentia de a taia niste lemne, timp in care sotia sa a ramas la etajul imobilului. Dupa aproximativ 20 de aminute, sotia sa a auzit strigate de ajutor venind dinspre subsol, iar cand a caoborat de la etaj pentru a vedea ce s-a intamplat, l-a observat pe sotul sau taiat in zona gatului. Barbatul a reusit sa ajunga singur pana in camera de zi a locuintei, unde a lesinat. La fata locului a sosit un echipaj de ambulanta, care a constatat decesul barbatului de 40 de ani, acesta fiind gasit in stop cardio respirator, cauza decesului fiind sectionarea carotidei dreapte prin taiere cu drujba. Ca urmare a examinarii cadavrului persoanei vatamate, acesta prezenta in zona toracica superior dreapta, o plaga deschisa. Cu ocazia efectuarii cercetarii la fata locului, politistii au gasit in subsolul locuintei, pe sol, langa lemnar, o drujba electrica marca Makita, in apropierea acesteia aflandu-se ramuri de arbori care urmau a fi sectionate. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Radauti in vederea efectuarii necropsiei.