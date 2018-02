Cuplurile de indragostiti sunt asteptate sa celebreze iubirea la Muzeul Bucovinei

In zilele de 14 februarie - Valentine s Day si 24 februarie - Dragobete, Muzeul Bucovinei asteapta cuplurile de indragostiti sa celebreze iubirea la muzeu. La casele de bilete ale Muzeului de Istorie, Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului Bucovinean si Muzeul de Stiintele Naturii, cuplurile vor fi intampinate cu inimioare personalizate(printre care si unele cu surprize) cu care pot vota obiectul/vitrina/sala care le-a placut cel mai mult. Muzeul pregateste surprize placute, diplome de indragostiti de cultura si, pentru cuplurile care vor extrage inimioare norocoase, PREMII. Sarbatorile iubirii sunt marcate de Muzeul Bucovinei cu scopul de a da ocazia iubitorilor de cultura sa-si celebreze dragostea intr-un mod romantic deosebit, realizand o punte intre mostenirea culturala si traditii: Sfantul Valentin, protectorul indragostitilor si Dragobetele preluat de la vechii daci, unde era perceput ca zeu petitor si nas care oficia, la inceputul primaverii, nunta animalelor si care de-a lungul vremii a devenit protectorul si aducatorul iubirii in casa si in suflete.