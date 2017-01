Curier inselat de un tanar care a comandat de pe internet un telefon scump, la Radauti

Politistii fac cercetari pentru identificarea autorului.

Curier inselat de un tanar care a comandat de pe internet un telefon scump.Politia municipiului Radauti a fost sesizata de un tanar de 24 de ani din comuna Iaslovat, conducator auto la o firma de curierat, despre faptul ca in timp ce se afla pe raza municipiului Radauti, un tanar care avea de primit un colet, respectiv un telefon mobil, a fugit fara sa-l achite. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, joi, in jurul orelor 17.40, victima a luat legatura telefonica cu o persoana care avea de primit un colet, respectiv un telefon mobil nou, ocazie cu care, s-a intalnit cu aceasta pe strada Calea Cernauti din municipiul Radauti. Tanarul, dupa ce a desfacut cutia telefonului, profitand de neatentia conducatorului auto, a luat telefonul si a fugit, fara sa-l achite, prejudiciul fiind de 2.350 lei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, cercetarile fiind continuate pentru identificarea autorului si recuperarea prejudiciului.