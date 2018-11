Curse charter de pe Aeroportul Suceava spre Tunisia

Zborurile vor fi operate incepand cu data de 12 iunie si pana pe 16 octombrie 2019.

O noua destinatie de zbor de pe Aeroportul Suceava, si anume Tunisia. Operatorul Amara Tour a pus deja in vanzare pachetele de vacanta in Tunisia, cu zboruri directe de pe aeroportul sucevean, pentru anul viitor. Cursele vor decola pe Aeroportul din Monastir si vor fi operate incepand cu data de 12 iunie si pana pe 16 octombrie 2019. Avioanele vor decola de la Suceava in fiecare zi de miercuri, la ora 10:15 si vor ateriza in Tunisia la ora 11:00. Zborul de intoarcere va fi tot miercuri, cu decolare de pe aeroportul din Monastir la ora 4:30 si aterizare la Suceava la ora 9:15. Amara Tour, care este o agentie noua pe piata romaneasca, ofera sejururi de 7 si 14 zile in Monastir dar si in alte statiuni din Tunisia. La tarife care pornesc de la 404 euro/persoana pentru o vacanta de 7 nopti in regim all inclusive. Zborurile charter catre Tunisia vor fi operate de compania Nouvelair, cu o aeronava Airbus A 320, cu o capacitate de 177 de persoane.