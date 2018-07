Cursuri de pictura pentru adulti. Atelier de pictura icoana in maniera bizantina, la Muzeul Bucovinei

Muzeul Bucovinei organizeaza in perioada 24 iulie-14 august un atelier de pictura icoana in maniera bizantina pentru adulti. Lectia demonstrativa de pictura de icoana in tehnica bizantina sustinuta anul trecut, pe 29 noiembrie, la Muzeul Bucovinei de Marieta Rotariu, absoleventa a facultatii de Teologie din Iasi, Sectia Restaurare icoane, pentru profesorii si invatatorii din Suceava, a starnit interesul celor prezenti. Astfel s-a nascut ideea unui curs pentru adulti in care lectorul ii va insoti pe parcursul calatoriei lor in descoperirea tainelor picturii de icoane. Tehnica icoanelor complicata si specifica va fi descifrata pas cu pas, etapa cu etapa, respectand cu rigurozitate tehnica veche a iconografiei elaborata prin experienta de veacuri a iconarilor din vechime. Aceste etape se aplica aproape in intregime de catre mesterii contemporani si nu pot fi schimbate, doar adaptate in timp materialelor noi aparute.Fiecare cursant va picta o icoana "da capo al fine " fiind indrumat de catre lector sa-si insuseasca maniera de pictare specifica tehnicii bizantine. Cursul este structurat in zece sedinte cu durata de doua ore, in doua grupe de maxim zece persoane, dupa urmatorul orar: 10.00 - 12.00 si 18:30 -20:30. Cei interesati pot alege programul de atelier dimineata sau dupa-amiaza. Zilele alese sunt cele de marti, joi si sambata din fiecare saptamana a perioadei 24 iulie - 14 august. Inscrieri si informatii la telefon 0230.216.439 sau pe e-mail: arta@muzeulbucovinei.ro. Pretul cursului: 30 lei. Plata se poate realiza in numerar la casieria muzeului. Pot participa adulti si tineri cu varsta peste 18 ani."Speram ca atelierul propus sa raspunda asteptarilor publicului si ne dorim ca la sfarsitul atelierelor lucrarile realizate de catre participanti sa fie reunite intr o expozitie pentru publicul sucevean in spatiul Muzeului de Istorie", se arata intr-un comunicat transmis de Muzeul Bucovinei.