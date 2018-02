De luni, 26 februarie si pana pe 1 martie, judetul Suceava se afla sub incidenta unei atentionari de cod portocaliu de frig. Temperaturile resimtite vor putea ajunge si pana la -30 de grade Celsius.

Cursuri suspendate la Universitatea Stefan cel Mare Suceava din cauza gerului. Consiliul de Administratie al Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava a decis suspendarea cursurilor in zilele de luni si marti, 26 si 27 februarie 2018, cu exceptia celor desfasurate in ultimul an la domeniul "Stiinte Ingineresti", din cauza temperaturilor extreme care sunt asteptate. Conducerea universitatii a luat in considerare si faptul ca sunt probleme cu sistemul de termoficare din oras si a ajuns la concluzia ca suspendarea cursurilor este o solutie viabila. Reprogramarea activitatilor didactice se va efectua dupa un orar stabilit de fiecare facultate in parte, pe parcusul semestrului.Cadrele didactice vor desfasura in aceasta perioada alte activitati decat cele de predare, prevazute in fisa postului. Activitatile didactice vor fi reluate, conform orarelor stabilite, incepand de miercuri, 28 februarie 2018. De luni, 26 februarie si pana pe 1 martie, judetul Suceava se afla sub incidenta unei atentionari de cod portocaliu de frig. Temperaturile resimtite vor putea ajunge si pana la -30 de grade Celsius.