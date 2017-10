Cusnir, suparat foc pe cei care parcheaza aiurea prin Suceava. Uita ca el parcheaza si pe trecerea de pietoni FOTO

Si iar a vorbit liderul PSD Suceava, Dan Ioan Cusnir, in cadrul unei conferinte de presa, ca de, trebuie sa vorbeasca, omul vrea primar. Si pentru ca vrea primar cu orice pret da cu bata in actualul primar, Ion Lungu, si in cei din Primaria Suceava, cu tot felul de argumente si cuvinte care ii vin la gura. Luat de val, Dan Ioan Cusnir a dat-o cu bata in balta inca o data atunci cand s-a plans presei ca in Suceava este anarhie. O mare nemultumire a presedistului Dan Ioan Cusnir este faptul ca 'in Suceava fiecare parcheaza pe unde vrea, chiar si pe spatiul verde'. Este suparat rau din cauza asta, o spune in gura mare si arata cu degetul catre unii care 'taie si copaci ca sa aiba unde sa parcheze'. Uita insa domnul Cusnir pe unde parcheaza el cateodata masina de teren pe care o conduce. O sa ii aducem noi aminte si o sa ii spunem RUSINICA! Aratati cu degetul dar procedati la fel ca cei pe care ii trageti de urechi! Masina de teren a reputatului lider al PSD Suceava a fost fotografiata pe cand era parcata, SUPRIZA, SOC, SENZATIONAL, chiar pe trecerea de pietoni de langa restaurantul Vivendi. Ce conteaza ca legislatia rutiera nu permite acest lucru? Dovada stau fotografiile postate cu ceva vreme in urma de jurnalistul Dinu Zara. Deci, cum e cu supararea, domnule Cusnir, cu anarhia si cu cei care parcheaza pe unde vor?! Cei ce nu au putut trece strada ca lumea pe zebra din cauza masinii dumneavoastra pe cine sa fi fost suparati?!