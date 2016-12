Un cutremur cu magnitudinea 5,3 a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 01.21, in Romania, in zona Vrancea, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul s-a produs la o adancime de 98,9 de kilometri si a fost resimtit si la Suceava. Primele relatari arata ca seismul a fost resimtit puternic si la Bucuresti si Iasi.